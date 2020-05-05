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Шахтар пригадав божевільне соло Тайсона на 40 метрів – зірка "гірників" самотужки знищив весь захист Зорі і Луніна

5 травня 17:40 1293 Читать на русском
Шахтар пригадав божевільне соло Тайсона на 40 метрів – зірка "гірників" самотужки знищив весь захист Зорі і Луніна
Тайсон / Сайт Шахтаря

Шахтар продовжує тішити своїх фанатів спогадами про шедевральні голи минулих сезонів.

Черговим героєм рубрики "Гол дня" став Тайсон і його розкішний прохід у матчі проти Зорі 2018 року, інформує Твіттер "гірників".

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Луганці майже змогли втримати нічию 1:1 на виїзді, однак у зіркового бразильця були свої плани. Тайсон отримав м'яч недалеко від центральної лінії поля і сміливо пішов на ворота Зорі. Ефектний слалом, приниження чотирьох суперників і чіткий удар повз Андрія Луніна – 2:1.

Додамо, що Шахтар здобув "золото" у сезоні 2017/18, а для Тайсона гол у ворота Зорі став єдиним за весь чемпіонат.

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Відеоновини Шахтар Шахтар Красиві голи Зоря Зоря Тайсон Тайсон
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