Шахтар прибув на матч з Колосом без трьох основних гравців

"Гірники" перед черговим матчем чемпіонату зіткнулись з певними кадровими втратами.
Донецький Шахтар завтра, 18 жовтня, проведе матч 11-го туру чемпіонату України проти Колоса з Ковалівки. "Помаранчево-чорні" прибули до Харкова без трьох гравців основи: Ісмаїлі та Манор Соломон відсутні у попередній заявці, а Тарас Степаненко пропускає матч через перебір жовтих карток, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.
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Загалом Луїш Каштру взяв з собою до першої столиці 20 гравців.
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Богдан Бутко.
Півзахисники: Алан Патрік, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Євген Коноплянка, Тете, Дентіньо, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат.
Нападники: Жуніор Мораєс, Андрій Борячук.
Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем і Колосом розпочнеться о 19:00. Чемпіон України після 10 турів посідає першу сходинку чемпіонату України з 30-ма очками, Колос з 14-ма балами йде шостим.
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