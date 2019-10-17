Шахтар прибув на матч з Колосом без трьох основних гравців

"Гірники" перед черговим матчем чемпіонату зіткнулись з певними кадровими втратами.

Донецький Шахтар завтра, 18 жовтня, проведе матч 11-го туру чемпіонату України проти Колоса з Ковалівки. "Помаранчево-чорні" прибули до Харкова без трьох гравців основи: Ісмаїлі та Манор Соломон відсутні у попередній заявці, а Тарас Степаненко пропускає матч через перебір жовтих карток, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

Каштру: Взагалі не думаю про Динамо Загреб – вся концентрація на Колосі

Загалом Луїш Каштру взяв з собою до першої столиці 20 гравців.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Богдан Бутко.

Півзахисники: Алан Патрік, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Євген Коноплянка, Тете, Дентіньо, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат.

Нападники: Жуніор Мораєс, Андрій Борячук.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем і Колосом розпочнеться о 19:00. Чемпіон України після 10 турів посідає першу сходинку чемпіонату України з 30-ма очками, Колос з 14-ма балами йде шостим.

Тріумф і падіння українських збірних, веселий відбір на Євро та скандали УАФ: огляд футбольного тижня у мемах