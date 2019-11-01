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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

Шахтар прибув на матч з Карпатами без п'яти провідних гравців

19:05 501 Читать на русском
Шахтар прибув на матч з Карпатами без п'яти провідних гравців
Марлос / фото: ФК Шахтар

У матчі 13-го туру УПЛ проти львівських Карпат Шахтарю не допоможуть відразу кілька лідерів команди

 

Увечері 1 листопада делегація "гірників" прибула до Львова. На поєдинок проти Карпат Шахтар прибув без низки основних футболістів. Євген Коноплянка, Марлос, Ісмаїлі, Сергій Кривцов та Андрій П'ятов завтра на поле не вийдуть.

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Попередній склад Шахтаря на матч з Карпатами:

Воротарі: Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Євген Гриценко

Захисники: Додо, Сергій Болбат, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Маркос Антоніо, Маркіньйос Сіпріано, Тете, Манор Соломон, Дентінью, Віктор Коваленко, Тайсон

Нападники: Жуніор Мораєс, Данило Сікан, Андрій Борячук

Нагадаємо, матч Карпати – Шахтар відбудеться 2 листопада на стадіоні Україна. Початок о 14:00. Пряма телетрансляція на телеканалі 2+2.

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Теги
Карпати - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Євген Коноплянка Євген Коноплянка Сергій Кривцов Сергій Кривцов Марлос Марлос Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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