Шахтар прибув до Польщі на поєдинок Ліги Європи з Фейєнордом
7 березня 23:09 - Читать на русском
"Гірники" продовжать підготовку до гри з Фейєнордом в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в столиці Польщі.
Гравці Шахтаря сьогодні, 7 березня, вранці провели тренування у Львові, після чого автобусами перетнули українсько-польський кордон і прибули до Жешува, а звідти чартерним рейсом дістались до Варшави, повідомляє офіційний сайт "гірників".
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8 березня делегація Шахтаря проведе традиційні передматчеві заходи, зокрема, прес-конференцію та відкрите тренування.
Додамо, що гра 1/8 фіналу Ліги Шахтар – Фейєнорд відбудеться 9 березня, початок о 22:00. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.
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