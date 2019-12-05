Шахтар прибув до Харкова на матч з Олімпіком – Марлос після тривалої перерви потрапив до списку Каштру

Донецький Шахтар прибув до Харкова, де завтра проведе матч 17-го туру УПЛ проти Олімпіка.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру взяв на гру 19 футболістів, інформує офіційний сайт Шахтаря. До списку потрапили Ісмаїлі та Марлос, які на початку тижня тренувалися за індивідуальною програмою.

Атакувальний хавбек збірної України востаннє виходив на поле 6-го листопада у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб (3:3). Марлос пропустив матчі Шахтаря проти київського Динамо, Манчестер Сіті та Маріуполя, а також не грав за збірну України проти Естонії та Сербії.

Додо: Свій перший гол за Шахтар присвячую Богу, родині та Марлосу

Воротарі: Пятов, Шевченко.

Захисники: Додо, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі.

Півзахисники: Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Коваленко, Майкон, Тайсон, Коноплянка, Тете, Соломон, Дентінью, Марлос.

Нападник: Мораєс.

Нагадаємо, матч Шахтар – Олімпік відбудеться у п'ятницю, 6 грудня. Початок – о 19:00.

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