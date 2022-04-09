Делегація донецького Шахтаря вже прилетіла до Греції, де розпочне свій благодійний тур для допомоги Україні.

Гравці та тренерський штаб Шахтаря вже в Афінах, де сьогодні о 20:00 "гірники" зіграють свій перший матч в рамках благодійного турне проти Олімпіакоса, повідомляє офіційний твіттер клубу. Наразі у розташуванні команди відсутні легіонери, тож Де Дзербі протистоятиме Олімпіакосу виключно українським складом.

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Голкіпери: Анатолій Трубін, Олексій Шевченко і Тимур Пузанков.

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Андрій Булеза, Мар'ян Фарина, Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Данило Удод (Маріуполь), Петро Стасюк (Маріуполь).

Півзахисники: Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Дмитро Мишньов (Маріуполь), Денис Шостак (Маріуполь), Максим Чех (Маріуполь).

Нагадаємо, Шахтар слідом за Динамо вирушив у благодійне турне. 13 квітня донеччани мають зустрітись із Бешикташем, 14-го – з Лехією, а 19-го – з Фенербахче. Далі серед суперників очікуються Севілья, Хайдук (Спліт), ПСЖ, Лаціо та інші.

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