Шахтар на своєму сайті презентував одразу три варіанти форми на сезон 2024/25.

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Домашній та виїзний комплекти виконані у традиційних кольорах клубу і створені для максимально зручної гри, незалежно від локації матчу. Окрім них презентовано і першу в історії донеччан футбольну форму в національних кольорах.

Основою нової форми сезону-2024/25 є інноваційна технологія ULTRAWEAVE – ультралегка, інженерна тканина, створена за допомогою високоточних технологій плетіння. Її конструкція має структуровану, 4-сторонню еластичність, що знижує вагу й тертя (для того, щоб бути швидшим та сильнішим на футбольному полі).

Нагадаємо, розробником форми Шахтаря є компанія Puma, з якою "гірники" співпрацюють з літа 2021 року (угода буде чинною до 2031 року).

Придбати оновлену форму можна з 5 липня в онлайн-магазині Шахтаря, у мережі фірмових магазинів PUMA та на офіційному сайті компанії, а також у магазинах офіційних партнерів PUMA "Мегаспорт" та "Інтерспорт". Ціна ігрової футболки становить 3990 грн.

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