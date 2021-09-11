Прес-служба "помаранчево-чорних" презентувала світлини нового автобуса першої команди в офіційних соцмережах клубу.

Де Дзербі порівняв перемогу в УПЛ і Лізі чемпіонів – наставник Шахтаря здивував своїми пріоритетами

Презентація відбулася біля НСК Олімпійський. Транспортний засіб, на якому Шахтар буде пересуватися у сезоні 2021/22, оформлений у темних кольорах, на ньому зображена нова форма "гірників" і вказана назва клубу. Також нанесені логотипи спонсорів.

Нагадаємо, "гірники" після шести турів посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, набравши 13 очок. Від лідера першості – Динамо – підопічні Де Дзербі відстають на 3 пункти.

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