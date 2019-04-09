Шахтар презентував літак, пофарбований у клубні кольори

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пройшла презентація оновленого клубного літака донецького Шахтаря.

Шахтар спільно з українською авіакомпанією SkyUp представив оновлений брендований літак Boeing 737-700 NG у лівреї клубних кольорів. 9 квітня повітряне судно вперше приземлилося в аеропорту Бориспіль. Нагадаємо, у липні 2018 року компанія SkyUp стала офіційним авіаперевізником Шахтаря.

Процес фарбування літака відбувався в американському місті Розуелл та тривав майже місяць. При цьому було використано 210 літрів матеріалів, з них 70 літрів грунтовки. Фарбування проходило в 4 етапи – змивка старої фарби та грунтування, фарбування літака у білий колір, нанесення трафарету лівреї та, власне, фарбування.

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У квітні, після заміни крісел, повітряне судно поповнить флот SkyUp Airlines та здійснюватиме міжнародні пасажирські перевезення і рейси для ФК Шахтар.

Максимальна дальність польоту судна при повній завантаженості складає 3,3 тисячі кілометрів, тривалість – 4 години 12 хвилин (без завантаження з повними паливними баками – 6,2 тисячі кілометрів та 7 годин 25 хвилин). Максимальна висота польоту літака – 12,57 км, крейсерська швидкість – 850 км/год.

Розмах крил літака, який важить більше 38 тонн, складає майже 36 метрів, а довжина судна – більше 33 метрів.

"У червні минулого року ми розпочали співпрацю з ФК Шахтар. Сьогодні настав той день, коли в рідну гавань прибув літак, який ми анонсували на тому пам'ятному підписанні договору про співпрацю. У цьому забарвленні вгадуються кольору, які належать гранду українського футболу. На крилах цього судна команда буде виконувати рейси на матчі УПЛ і на єврокубки. Так сталося, що літак прибув в Україну майже одночасно з нашим початком перельотів з Борисполя. Упевнений, що разом з аеропортом Бориспіль ми обезпечіть безпеку і комфорт наших пасажирів.

Я впевнений, що ми разом з ФК Шахтар і аеропортом Бориспіль будемо робити внесок в розвиток нашої країни", – заявив співвласник SkyUp Юрій Альба.

"Емоції переповнюють. Сьогодні в історії нашого клубу дуже символічний день. Вперше наша команда матиме можливість літати в наших брендованих кольорах.

Це не просто літак – це демонстрація наших амбіцій. Ми хочемо показати, що хочемо бути не тільки першими на землі, але і в повітрі. Я хочу, щоб цей літак був візитною карткою нашого клубу", – розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Це величезний привілей для Шахтаря – плоди партнерства з компанією. Це дійсно щось дуже особливе для нас, і це велика гордість. Ми дуже багато літаємо, тому для нас це дуже велика честь. І привілей літати з компанією SkyUp.

Літаючи з цією компанією, ми трохи задираємо носа, тому що це перший літак, який повністю пофарбований у кольори клубу. Цей літак буде нашим домом протягом багатьох годин в повітрі. Сподіваюся, ми разом з компанією будемо продовжувати перемагати. Упевнений, що ми будемо літати набагато вище, ніж раніше", – заявив Паулу Фонсека.