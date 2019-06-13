Шахтар претендує на захисника Мілана Густаво Гомеса, – журналіст

Донецький Шахтар проявляє інтерес до захисника Мілана Густаво Гомеса, який виступає на правах оренди за Палмейрас.

Захисник Мілана Густаво Гомес, який наразі орендований Палмейрасом, привернув увагу донецького Шахтаря, повідомляє журналіст Сімоне Крістао.

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Ситуацію ускладнює те, що чемпіон Бразилії хоче активувати опцію викупу футболіста. Палмейрас зобов'язаний виплатити "россонері" 1,5 млн євро, а також ще 4,5, якщо Гомес проведе більше 50% поєдинків.

Та при цьому бразильський клуб побоюється інтересу з боку "гірників". Питання переходу наразі не вирішене.

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