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Шахтар позмагається з Фіорентиною за бразильського таланта

10:34 330 Читать на русском
Шахтар позмагається з Фіорентиною за бразильського таланта
Натаніель Олівейра (центр) / Соцмережі

Шахтар слідкує за бразильським захисником Натаніелем Олівейрою.

Як повідомляє італійський ресурс Сalciomercato, Фіорентина та Шахтар слідкують за 18-річним лівим захисником Крісіуми Натаніелем Олівейрою.

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Крім того, у послугах юного футболіста зацікавлений німецький клуб, назва якого не розголошується.

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Бразильська Крісіума виступає у другому за силою дивізіоні своєї країни, Олівейра провів за свою команду у цьому сезоні 3 матчі, результативними діями не відзначався.

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