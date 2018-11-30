Шахтар позмагається з Фіорентиною за бразильського таланта

Шахтар слідкує за бразильським захисником Натаніелем Олівейрою.

Як повідомляє італійський ресурс Сalciomercato, Фіорентина та Шахтар слідкують за 18-річним лівим захисником Крісіуми Натаніелем Олівейрою.

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Крім того, у послугах юного футболіста зацікавлений німецький клуб, назва якого не розголошується.

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Бразильська Крісіума виступає у другому за силою дивізіоні своєї країни, Олівейра провів за свою команду у цьому сезоні 3 матчі, результативними діями не відзначався.