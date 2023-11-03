"Перемагати завжди приємно. Тим більше, в українському Класико. Для нас це було дуже важливо. Вважаю, ми повністю заслужили на цю перемогу. Ми добре зіграли, створювали моменти. У нас були шанси відкрити рахунок ще в першому таймі.

Динамо – Шахтар: прощальна прес-конференція Мірчі Луческу – про завершення кар'єри, респект Україні та терпіння

Як мені рівень чемпіонату України? Поки що дуже складно сказати. Чемпіонат нагадує марафон. Потрібен час, щоб познайомитися з командами. Але в українській лізі хороші команди точно є.

Я щойно фактично "звільнив" Мірчу Луческу з посади головного тренера Динамо? Це його рішення. У мене щодо Луческу є лише повага. Повага до його тренерських досягнень. Він стільки років був у футболі, стільки років був на топ-рівні! Тому можу сказати одне слово: повага", – цитує Пушіча Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав Динамо (1:0) – ця перемога стала дебютною для Маріно на посаді наставника "гірників".

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