Нещодавно стало відомо, що Болонья зацікавилася Кевіном. Італійський клуб запропонував за бразильського вінгера 25 мільйонів євро.

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Як повідомляє Tutto mercato web з посиланням на Sky Sport, пропозиція Болоньї становила 15 мільйонів євро плюс бонуси. Шахтар відмовив італійцям, оскільки планує отримати за трансфер Кевіна 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що 22-річний бразилець приєднався до "гірників" у січні 2024 року. Загалом Кевін відіграв за Шахтар у 53 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 10 асистів. Контракт вінгера з клубом діє до 31 грудня 2028 року.

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