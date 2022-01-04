"Божі сини" налаштовані на продаж 24-річного бразильця протягом двох найближчих трансферних вікон, адже він не демонструє свій найкращий рівень футболу.

Нерес дав згоду на трансфер у Шахтар – Аякс може отримати чималу суму

Головним претендентом на Нереса залишається Шахтар, який готовий заплатити 15 млн євро. Сам вінгер вже дав згоду на перехід, але "гірникам" доведеться витримати конкуренцію ще з двома іменитими колективами, повідомляє Voetbal International. Їхні імена джерело не вказує.

До слова, Давід виступає за Аякс з 2017-го, цього сезону провів 22 матчі, відзначився чотирма голами й двома асистами. Також Нерес має в активі 7 поєдинків за збірну Бразилії.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує