Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс ще недовго перебуватиме під наглядом медперсоналу донецького клубу.

Жуніор Мораєс вже наприкінці листопада може повернутись до тренувань із загальною групою "гірників", повідомив лікар Шахтаря Артур Глущенко для клубного Youtube-каналу.

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Після операції у Барселоні та курсу реабілітації у Бразилії 34-річний форвард у таборі Шахтаря працює за індивідуальною програмою, чергуючи заняття на полі та у фітнес-центрі.

Нагадаємо, ще у квітні 2021-го Жуніор отримав травму хрестоподібних зв'язок на тренуванні "гірників".

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