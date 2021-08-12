Атакувальний півзахисник зазнав травми у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка (2:1), у якому був замінений вже на 37-й хвилині.

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Педрінью пошкодив м'язи задньої поверхні стегна, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Зазначається, що на реабілітацію знадобиться близько тижня.

Таким чином, літній новачок "гірників" точно пропустить гру 4-го туру УПЛ проти Металіста 1925, яка відбудеться вже завтра, 13 серпня. Водночас є надія, що бразилець буде готовим до першого матчу плей-офф кваліфікації ЛЧ проти Монако, який запланований на 17 серпня.

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