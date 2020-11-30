Шахтар змушений проходити вже звичну процедуру перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Реала.

Перед прийомом мадридців гравці, тренерський штаб та персонал "гірників" здали тести на COVID-19, повідомляє Instagram клубу.

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Результати всіх виявилися негативними, тому команда Каштру може спокійно готуватися до важливого поєдинку. Завтра (1 грудня) Шахтар у Києві прийматиме Реал в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перед попередньою очною зустріччю донеччан спіткала коронавірусна катастрофа, однак це не завадило здобути в Мадриді сенсаційну перемогу 3:2.

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