Шахтар повідомив результати тестів на коронавірус перед матчем проти Реала
Шахтар змушений проходити вже звичну процедуру перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Реала.
Перед прийомом мадридців гравці, тренерський штаб та персонал "гірників" здали тести на COVID-19, повідомляє Instagram клубу.
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Результати всіх виявилися негативними, тому команда Каштру може спокійно готуватися до важливого поєдинку. Завтра (1 грудня) Шахтар у Києві прийматиме Реал в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, перед попередньою очною зустріччю донеччан спіткала коронавірусна катастрофа, однак це не завадило здобути в Мадриді сенсаційну перемогу 3:2.
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