Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко зробив важливий крок на шляху до свого відновлення від важкої травми, отриманої у грі проти Кривбаса.

Віктор був прооперований у Римі через розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, отриманий у поєдинку з Кривбасом, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря.

Шахтар вирушив на стартовий матч ЛЧ проти РБ Лейпциг – відомий список гравців

"Гірники" назвали і орієнтовний термін відновлення оборонця – 6 місяців, тож у цьому році Корнієнка на полі ми вже не побачимо.

Зауважимо, зустріч проти Кривбасу була для українця дебютною цього сезону, він встиг провести на полі лише 18 хвилин. Загалом в активі Корнієнка 29 матчів у футболці "гірників".

Шахтар у меншості здобув перемогу над Рухом і став лідером УПЛ – Мудрик отримав пряму червону, Швед дебютував