Ісмаїлі та Віктор Корнієнко повернулися до тренувань у загальній групі, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Циганков приступив до бігової роботи після травми – лідер Динамо готується зіграти проти Шахтаря

Бразилець пропустив останні матчі через проблеми з коліном. Корнієнко 17 березня здав позитивний тест на коронавірус і також не виходив на поле. Кілька втрат у Шахтаря все ж залишаються – Давид Хочолава займався індивідуально, а у Євгена Коноплянки власна програма відновлення від травми.

Додамо, що 10 квітня донеччани зустрінуться з Маріуполем, а 17-го – супербитва з Динамо.

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