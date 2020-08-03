Шахтар повертає єврокубки в Україну

Турніри УЄФА рестартують із Ліги Європи. А саме, з матчів-відповідей 1/8 фіналу. На відміну від Ліги чемпіонів, в Лізі Європи формально невідомий ще жоден учасник чвертьфіналів. А от неформально можемо стверджувати, що далі пройдуть Манчестер Юнайтед, Баєр та Базель – команди, які у перших поєдинках здобули впевнені гостьові перемоги.

Чудові шанси на прохід далі й в Шахтаря, титульним партнером якого є компанія Parimatch. Донецький клуб вже далекого 12-го березня переміг на виїзді Вольфсбург 2:1. І от тепер у Києві на "Олімпійському" нарешті зіграє гру-відповідь.

Гадаємо, за успіхи Шахтаря будуть переживати й вболівальники інших українських клубів. По-перше, тому що це єдиний представник УПЛ, який продовжує боротьбу у єврокубках. По-друге, тому що йде жорстка боротьба за збереження десятого рядка у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ця сходинка дає чемпіону пряму путівку у груповий етап. Україна все ще десята, але Туреччина зовсім поруч. Від заочної боротьби Шахтаря і Башакшехіра залежатиме, хто за рік матиме одну гарантовану команду у Лізі чемпіонів – турецька Суперліга чи українська Прем’єр-ліга.

Отож, з важливістю дуелі проти Вольфсбурга розібралися. Тепер погляньмо, чого очікують у цьому матчі аналітики Parimatch.

ПРОГНОЗ: ПРОХІД ШАХТАРЯ. КОЕФІЦІЄНТ: 1,21

Головний аспект протистояння Шахтаря і Вольфсбурга криється в акцентуванні підготовки команди саме на Лігу Європи. "Вовки" завершили сезон 27 червня, потім мали місячну відпустку і 25 липня поновили тренування. Важко уявити, що у Вольфсбурзі роблять серйозну ставку саме на єврокубок. Адже шансів пройти далі обмаль, не кажучи вже про здобуття трофею. Натомість можна дуже багато втратити у підготовці та потім провалитися у Бундеслізі, яка стартує аж у середині вересня. Гадаємо, між недосяжним журавлем та синицею в руках керівництво клубу обере останню. Тому зараз ми побачимо Вольфсбург, який буде далекий від своїх оптимальних кондицій.

Шахтар – це зовсім інший випадок. Вигравати один за одним національний чемпіонат дуже приємно, але головне для "гірників" – це успіхи у Європі. Не сумніваємося, що тренерський штаб Луїша Каштру готував найкращу версію команди саме на єврокубковий серпень. У Києві донеччани спокійно довершать справу, яку розпочали 5 місяців тому.

ПРОГНОЗ: ПЕРЕМОГА ШАХТАРЯ З ФОРОЮ -1,5 ГОЛИ. КОЕФІЦІЄНТ: 4,10

До факторів мотивації й підготовки, які однозначно на боці українського клубу, додамо ще й кадрове питання. Наразі до списку гравців, які ймовірно пропустять матч проти Шахтаря, входять четверо плюс-мінус основних футболістів Вольфсбурга. У Мбабу коронавірус (без симптомів), в Мехмеді, Вілліама та Отавіо травми. Втрата двох швейцарців (Мбабу та Мехмеді) особливо відчутна. Це серйозні удари та по обороні, і по атаці "вовків", яка будується переважно на фланговій грі.

Обираючи між прогнозом "тайм/матч П1П1" і "П1 з форою -1,5 голи", вирішили зупинитися на останньому. Адже проблеми Вольфсбурга із фізичною підготовкою мають позначитися саме по перерві. Також не забуваємо про можливість для Шахтаря зіграти на контратаках, адже результат першого матчу дозволяє це зробити. Можливо, у першому таймі "гірники" не будуть такими агресивними в атаці. А якщо і будуть, то з прогнозом "П1 з форою -1,5 голи" нам це також буде на руку.

ПРОГНОЗ: ВОЛЬФСБУРГ НЕ ЗАБ'Є. КОЕФІЦІЄНТ: 3,45

Атака Вольфсбурга будується на Вегхорсті. Він чіпляється за лонгболли, він чудово відкривається під подачі з флангів, він прекрасно реалізує моменти. Заб’є "Вольфсбург" чи ні – це залежить від того, чи вдасться Шахтарю стримати нідерландського форварда, який відзначився 20-ма голами в усіх турнірах.

Спрогнозуємо такий незвичний для Шахтаря клін-шіт. Мотивація – габаритні гравці, до яких належить майже двометровий Вегхорст, значно важче набирають фізичну форму. І не забуваємо також про відсутність найкращих флангових захисників і помічника Мехмеді, який допомагає Вегхорсту з глибини.

ПРОГНОЗ: ПЕРЕМОГА ШАХТАРЯ У ЛІЗІ ЄВРОПИ. КОЕФІЦІЄНТ: 17,0

Хтось, прочитавши останній прогноз, може і засумніватися. Як мінімум, через втрату Ісмаїлі. Але в неймовірно оптимістичного завершення матеріалу насправді доволі прагматичне підґрунтя. Мало хто сумнівається, що Шахтар буде у чвертьфіналі. А там на донеччан очікує "Базель". Як не крути, а на тлі бронзового призера чемпіонату Швейцарії "гірники" будуть виглядати сильнішими навіть без Ісмаїлі.

"Помаранчево-чорні" – четверта команда чинної Ліги Європи за рейтингом УЄФА. Натомість коефіцієнт на них як на переможців аж шостий-восьмий, на рівні з Хетафе та Ромою. Більш високо оцінюються шанси МЮ, Інтера, Севільї. Нічого не маємо проти цих чудових команд, але після того, як вони потрапили до Ліги чемпіонів зі своїх чемпіонатів, їхня мотивація виграти ЛЄ викликає сумніви.