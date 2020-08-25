Шахтар повертає гроші – "гірники" виплатять компенсацію власникам абонементів

Вболівальники донецької команди зможуть отримати фінансову сатисфакцію за неможливість спостерігати за грою своєї команди на стадіоні.

Через пандемію, викликану COVID-19, Шахтарю не вдалося завершити чемпіонський сезон з уболівальниками на трибунах. Тому всі власники абонементів можуть отримати компенсацію за матчі, які вони не змогли відвідати через обмеження, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Процедура поверення коштів розпочинається з вівторка, 25 серпня, і триватиме до 30 вересня поточного року. Для цього необхідно звернутися до кас ОСК Металіст у Харкові з 10:00 до 19:00. При собі потрібно мати паспорт та абонемент.

Інформація про квитки і абонементи на сезон-2020/21 буде опублікована, коли епідеміологічні умови дозволять уболівальникам перебувати на трибунах.

Нагадаємо, вже сьогодні Шахтар проведе матч за Суперкубок України проти київського Динамо. Зустріч відбудеться на НСК Олімпійський у Києві о 21:00.

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