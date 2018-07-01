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Шахтар повернувся зі зборів

19:58 263 Читать на русском
Шахтар повернувся зі зборів
Повернення Шахтаря зі зборів / ФК Шахтар

Донецький Шахтар завершив збори в Німеччині та повернувся в Київ.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про повернення зі зборів, які клуб провів у Німеччині.

Калініченко розповів, для чого Шахтар підписав Жуніора Мораєса

Після повернення "гірники" матимуть 2 вихідних, а 3 липня відправляться в австрійський Фельден.

Перший офіційний матч Шахтар зіграє 21 липня у Суперкубку України проти київського Динамо.

Теги
ЧС 2018 Шахтар Шахтар
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