Шахтар повернувся зі зборів

Донецький Шахтар завершив збори в Німеччині та повернувся в Київ.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про повернення зі зборів, які клуб провів у Німеччині.

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Після повернення "гірники" матимуть 2 вихідних, а 3 липня відправляться в австрійський Фельден.

Перший офіційний матч Шахтар зіграє 21 липня у Суперкубку України проти київського Динамо.