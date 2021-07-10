Команда за 2,5 години успішно подолала шлях від Зальцбурга до Києва, інформує офіційний сайт "гірників".

Шахтар не відпустив бразильця на Олімпійські ігри

Головний тренер Роберто Де Дзербі надасть гравцям багато часу для відпочинку – аж 3 дні вихідних. Після цього Шахтар знову збереться в Святошині і продовжить свою підготовку до старту сезону. На першому етапі зборів донеччани провели 4 спаринги – дві перемоги, нічия та поразка.

Нагадаємо, офіційний сезон Шахтаря повинен був розпочатися 24 липня матчем за Суперкубок, однак зустріч з Динамо перенесли на 22 вересня.

Шахтар завершив перший збір нічиєю проти Шальке – повернення Ісмаїлі та лідерів збірної України