Шахтар повернувся в Україну

Донецький Шахтар завершив перший етап зимових зборів.

Сьогодні, 26 січня, гравці Шахтаря переграли азербайджанський Карабах, а вже ввечері підопічні Паулу Фонсеки прибули в Київ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар – Карабах – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Відпочиватимуть "гірники" до вівторка, адже 29 січня команда відправиться знову в Туреччину на другий етап зборів, який триватиме до 7 лютого.

За цей час донецький клуб проведе товариські зустрічі з данським Хобро, з польським Лехом, з сербським Партизаном, болгарським Ботевом та з австрійським Ваккером.

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