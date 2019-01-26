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Шахтар повернувся в Україну

20:02 287 Читать на русском
Шахтар повернувся в Україну
Шахтар повернувся в Україну / Фото ФК Шахтар

Донецький Шахтар завершив перший етап зимових зборів.

Сьогодні, 26 січня, гравці Шахтаря переграли азербайджанський Карабах, а вже ввечері підопічні Паулу Фонсеки прибули в Київ, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відпочиватимуть "гірники" до вівторка, адже 29 січня команда відправиться знову в Туреччину на другий етап зборів, який триватиме до 7 лютого.

За цей час донецький клуб проведе товариські зустрічі з данським Хобро, з польським Лехом, з сербським Партизаном, болгарським Ботевом та з австрійським Ваккером.

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Товариські матчі

Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 1
Карабах
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Теги
Шахтар Шахтар Зимові збори Шахтар - Карабах
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