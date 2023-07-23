Донецький Шахтар вже в наступну суботу стартує в УПЛ матчем проти Металіста-1925.

Донецький Шахтар завершив підготовку до сезону. "Гірники" повернулись в Україну з Нідерландів, опублікувавши відповідне фото у своїх соціальних мережах.

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"Додому!" – говориться у повідомленні на Facebok-сторінці "помаранчево-чорних".

Вболівальники відразу помітили на знімку голкіпера Анатолія Трубіна, який має шанс змінити команду вже найближчим часом – футболістом цікавиться міланський Інтер, але "нерадзуррі" вже знайшли альтернативу голкіперу збірної.

Команда Патріка ван Леувена проведе перший офіційний матч сезону 2023/24 вже в наступну суботу, 29-го липня. Шахтар в рамках 1-го туру чемпіонату України зіграє проти Металіста 1925. Початок поєдинку – 17:00.

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