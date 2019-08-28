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Шахтар повернув Тотовицького в заявку УПЛ 2019/20

18:20 214 Читать на русском
Шахтар повернув Тотовицького в заявку УПЛ 2019/20
Андрій Тотовицький / ФК Шахтар

Чемпіони України вирішили заявити півзахисника для участі в новій кампанії.

Шахтар включив Андрія Тотовицького в заявку на сезон 2019/20, інформує сайт УПЛ.

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Майбутнє хавбека довго залишалося невизначеним, упродовж літа його пов'язували з переходом в інший клуб, зокрема, фігурували чутки про Ференцварош Сергія Реброва. Однак, Тотовицький все ж залишився у Шахтарі і тепер його повернули до заявки на чемпіонат України 2019/20. Востаннє 26-річний півзахисник грав за першу команду "гірників" 16 березня, коли вийшов на заміну в компенсований час.

Всього у минулому сезоні Тотовицький провів за Шахтар вісім матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

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