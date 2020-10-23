Шахтар повернув одразу 5 ключових гравців до тренувань з основною групою
Основні гравці Шахтаря готуються до конкуренції після яскравого перфомансу молоді у матчі проти Реала (3:2).
Донецький клуб провів тренування у рамках підготовки до матчу 7-го туру УПЛ проти Ворскли.
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За інформацією офіційного сайту Шахтаря, до занять у загальній групі повернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко і Сергій Болбат. Нагадаємо, гравці пропустили кілька тижнів через спалах коронавірусу у таборі клубу.
Поєдинок Шахтар – Ворскла відбудеться 24 жовтня, початок о 14:00. Після 6-ти турів УПЛ полтавці розташувались на другій сходинці, Шахтар – 4-й.
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