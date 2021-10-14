Роберто Де Дзербі отримав хороші новини від медперсоналу донецького клубу.

Оборонець Шахтаря Ісмаїлі вже відновився від травми та тренується у загальній групі "гірників", повідомляє офіційний сайт донеччан.

Кілька гравців Шахтаря не отримали вихідний після повернення зі збірної України

Також покинув лазарет і бразильський форвард Фернандо, який був поза грою близько місяця. Жуніор Мораєс та Вітао продовжують працювати за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Шахтар прийматиме Зорю 15 жовтня, а вже через 4 дні в гості до "гірників" завітають футболісти мадридського Реала.

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