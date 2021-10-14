Шахтар повернув двох гравців з лазарету – попереду матчі проти Зорі та Реала
10:20 - Читать на русском
Роберто Де Дзербі отримав хороші новини від медперсоналу донецького клубу.
Оборонець Шахтаря Ісмаїлі вже відновився від травми та тренується у загальній групі "гірників", повідомляє офіційний сайт донеччан.
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Також покинув лазарет і бразильський форвард Фернандо, який був поза грою близько місяця. Жуніор Мораєс та Вітао продовжують працювати за індивідуальною програмою.
Нагадаємо, Шахтар прийматиме Зорю 15 жовтня, а вже через 4 дні в гості до "гірників" завітають футболісти мадридського Реала.
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