Шахтар поверне вболівальникам гроші за квитки на матч у Вольфсбурзі

Вболівальники Шахтаря, які не зможуть відвідати матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга через коронавірус, отримають компенсацію.

Шахтар вирішив повернути вболівальникам гроші за квитки на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга, повідомляє прес-служба донецького клубу.

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Раніше Вольфсбург повідомив, що зустріч пройде за зачиненими дверима через загрозу поширення коронавірусу. Учасники матчу дізналися про відповідне рішення лише сьогодні вранці.

Нагадаємо, вже у цей четвер, 12 березня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар. Початок гри запланований на 22:00.

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