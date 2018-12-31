"Шахтар потребував зміни поколінь", – Ахметов оцінив минулий рік для донецького клубу

Президент Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки 2018 року для донецького клубу.

"У 2018-му ми перемагали. Шахтар в 11-й раз завоював золоті медалі чемпіонату і в 12-й раз став володарем Кубка України. Команда знову показала свій високий клас, другий рік поспіль зробивши "золотий дубль".

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У 2018-му ми змінювалися. Команда потребувала зміни поколінь, нових рішень, нових амбіцій. І ми запросили молодих талановитих гравців, які, я переконаний, виростуть у великих футболістів та стануть майбутнім нашого клубу.

Сьогодні ми на порозі 2019 року. Я вірю, він буде ще яскравішим і ще успішнішим. У кожному турнірі, в кожному матчі ми хочемо лише одного – перемагати. Наші амбіції – бути першими. Наші амбіції – тримати в руках золоті медалі і трофеї. Наші амбіції – завжди залишатися гордістю наших уболівальників", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 18-ти турів "гірники" очолюють турнірну таблицю УПЛ, відірвавшись від Динамо на 7 очок.

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