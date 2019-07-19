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Шахтар потрапив у топ-10 клубів Європи за балансом прибутку і витрат на трансфери

15:02 363 Читать на русском
Шахтар потрапив у топ-10 клубів Європи за балансом прибутку і витрат на трансфери
Тайсон святкує черговий успіх Шахтаря / Фото ФК Шахтар

Авторитетний портал Transfermarkt підрахував витрати на трансфери європейських клубів за останні 5 років.

"Гірники" посіли 8-му сходинку у рейтингу європейських команд за балансом прибутку і витрат на трансфери, повідомляє Transfermarkt.

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За останні 5 років донецький клуб витратив на трансфери 55,6 млн євро, натомість поповнив скарбницю з продажу своїх гравців на 172,9 млн євро.

Очолює цей список Бенфіка, яка примудрирались заробити неймовірні 707,3 млн євро, витративши лише 180,1 млн.

Нагадаємо, Шахтар продав Фреда в Манчестер Юнайтед минулого літа за рекордні для донеччан 59 млн євро.

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