Шахтар потрапив до топ-6 найприбутковіших клубів Європи

Донецький Шахтар у 2018 році зумів заробити майже 50 млн євро.

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив економічний звіт за підсумками 2018 року. Серед іншого, у релізі опубліковано топ-20 клубів, які отримали чистий прибуток за цей період.

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До переліку увійшли сім клубів з Англії, чотири німецькі команди, три іспанські, дві французькі та по одному представнику України, Італії, Угорщини та Росії. Очолив "двадцятку" французький Монако з чистим прибутком у 179 млн євро. Другу сходинку посів лондонський Тоттенхем – 127 млн євро, а третім став Ліверпуль – 120 млн євро.

Єдиним представником від України став донецький Шахтар, який посів високу шосту сходинку. "Гірники" зуміли заробити за 2018 рік 42 млн євро. Цікаво, що серед країн Східної Європи до списку потрапили угорська Академія Пушкаша та російський ЦСКА, які з прибутком у 28 млн євро розділили 18-19 сходинку.

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