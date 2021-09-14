CIES Football Observatory підрахував, які команди у 36 найсильніших лігах світу найкраще володіють м'ячем. З допомогою даних InStat визначили, що Шахтар став одним з 3 найкращих клубів Європи. З українських команд у топ-30 потрапило ще Динамо.

Шахтар Де Дзербі краще володіє м'ячем на чужій половині поля, ніж навіть Манчестер Сіті Гвардіоли

Схоже, ПСЖ серйозно налаштований стати новою домінуючою силою. Команда Почеттіно у поточному сезоні в середньому за матч віддає 738 передач. Це найкращий показник у всьому світі. Лише французи мінімально обходять донецький Шахтар, який набиває 730 пасів за гру, інформує CIES. Однак команда Де Дзербі переважає усіх в рейтингу передач на чужій половині. "Гірники" видають вражаючі 68% саме поближче до воріт суперника. Тоді як у ПСЖ контроль більш стерильний – відразу 49% пасів припадають на свою половину.

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Манчестер Сіті (60%) та Аякс (57%) замикають трійку лідерів за кількістю передач на половині поля суперника. На протилежному боці представники топ-4 європейських чемпіонатів. Англійський Норвіч та іспанський Ельче – другий та третій клуби за відсотком пасів ближче до чужих воріт (25%). Показовий і рейтинг точності. Шахтар тут третій. Відразу 90,6% передач "гірників" знайшли адресат. Кращий показник лише в ПСЖ і римського Лаціо (по 92,2%).

Відзначимо, що київське Динамо опинилося на 28 місці за кількістю передач (605), серед інших випередивши мадридський Реал, Челсі, Інтер і Бенфіку – свого суперника у групи Ліги чемпіонів 2021/22. За точністю підопічні Луческу вийшли на 19 рядок (88,1%).

Серед українських команд висоту в 500 передач за 90 хвилин гри, крім Шахтаря і Динамо, наразі долають лише СК Дніпро-1, Рух, Десна та Ворскла. Водночас усе значно гірше з якістю передач. Зоря стала лише третьою командою, кількість пасів якої на чужій половині перевалила за 50%. До слова, підопічні Скрипника опинилися на 12 місці за цим показником (52%).

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