Шахтар посприяв унікальному рекорду Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар потрапив під грізну руку Борусії Менхенгладбах та зазнав погрому на НСК Олімпійський.
"Гірники" поступились Борусії М у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0:6. А інша німецька команда – Баварія – розгромила австрійський Зальцбург 6:2.
Феєрія розлючених мюнхенців у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 2:6
За сумою цих двох матчів клуби з Бундесліги встановили унікальне досягнення Ліги чемпіонів – вперше в історії дві команди з однієї країни забили більше 12 голів на виїзді за один ігровий день, пише MisterChip у своєму Twitter.
Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим, а от Борусія М завоювала лідерство. Баварія завдяки впевненій перемозі над Зальцбургом закріпила за собою перше місце у групі А.
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