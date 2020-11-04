Донецький Шахтар потрапив під грізну руку Борусії Менхенгладбах та зазнав погрому на НСК Олімпійський.

"Гірники" поступились Борусії М у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0:6. А інша німецька команда – Баварія – розгромила австрійський Зальцбург 6:2.

Феєрія розлючених мюнхенців у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 2:6

За сумою цих двох матчів клуби з Бундесліги встановили унікальне досягнення Ліги чемпіонів – вперше в історії дві команди з однієї країни забили більше 12 голів на виїзді за один ігровий день, пише MisterChip у своєму Twitter.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим, а от Борусія М завоювала лідерство. Баварія завдяки впевненій перемозі над Зальцбургом закріпила за собою перше місце у групі А.

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