Шахтар стартує в груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/24 з матчу проти Порту. Який прогноз букмекерів, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, о 22:00 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

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Шахтар підходить до поєдинку в статусі аутсайдера. Авторитетна контора Bwin на перемогу "гірників" виставила коефіцієнт 4.1. Водночас успіх Порту оцінений в 1.8, тоді як нічия – 3.9.

Фахівці Betfair ще менше вірять в команду Патріка ван Леувена. Звитяга Шахтаря презентована коефіцієнтом 4.25, а результат на користь суперника – 1.7. Нічия – 3.75.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.66, а на відповідний тотал менше – за 2.1. У складі Шахтаря голів найбільше чекають від Сікана (3.5).

Донеччани чотири рази зустрічалися з Порту на груповому етапі Ліги чемпіонів. У сезоні-2011/12 Шахтар двічі програв "драконам" і посів останнє місце в групі, а в сезоні-2014/15 обидва матчі завершилися нічиїми, а команди вийшли в плей-офф.

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