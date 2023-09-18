Шахтар зіграє проти Порту в першому матчі групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24. Де дивитися гру онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Порту відбудеться у вівторок, 19 вересня, о 22:00 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

Шахтар – Порту: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Де дивитися матч Шахтар – Порту

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:50. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні-2023/24. Коментатори – Вадим Шевякін і Сергій Лук'яненко.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми на "MEGOGO Футбол Перший" о 21:00. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Донеччани чотири рази зустрічалися з Порту на груповому етапі Ліги чемпіонів. У сезоні-2011/12 Шахтар двічі програв "драконам" і посів останнє місце в групі, а в сезоні-2014/15 обидва матчі завершилися нічиїми, а команди вийшли в плей-офф.

Під час жеребкування Шахтар потрапив до групи H, де, окрім Порту, також опинилися Барселона та Антверпен.

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