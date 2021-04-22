Майбутнє головного тренера Шахтаря Луїша Каштру все далі від України.

Фахівець так і не домовився з "гірниками" про продовження контракту, а чинна угода завершується вже в кінці нинішнього сезону. За чутками, Шахтар вже домовився з іншим наставником. Новим керманичем команди нібито стане італієць Роберто Де Дзербі.

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Своєю чергою, Каштру теж не залишиться без роботи. 59-річний португалець вже отримав спокусливу пропозицію з Катару, стверджує Maisfutebol. За інформацією джерела, один із тамтешніх клубів бачить Каштру пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера команди.

Нагадаємо, Луїш Каштру очолив Шахтар влітку 2019 року, замінивши свого земляка Паулу Фонсеку. За два роки на чолі донеччан фахівець зумів здобути лише одне чемпіонство УПЛ, а також вивів команду в півфінал Ліги Європи.

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