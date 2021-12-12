Прес-служба Шахтаря в офіційному Instagram клубу вирішила пригадати найкращі моменти за участі Марлоса у помаранчевих кольорах.

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Спочатку опублікували деякі з яскравих фінтів, а також красивих голів, зокрема у ворота київського Динамо. В іншому відео прес-служба Шахтаря пригадала найкращі голи свого ветерана, серед яких шедевральний забитий м'яч у ворота Шальке, забитий п'яткою.

Нагадаємо, Марлос приєднався до Шахтаря влітку 2014-го, перейшовши з Металіста за 8 млн євро. У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. Список трофеїв 33-річного гравця вражає – він по 4 рази вигравав чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну.

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