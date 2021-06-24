Український агент Вадим Шаблій поділився інсайдами щодо своїх підопічних у таборі Шахтаря.

"Болбат піде в оренду в Маріуполь? Ні. Бутко стане вільним агентом? Він і так вже вільний агент з першого числа. Шукаємо команди, шукаємо варіанти продовження кар'єр. Поки конкретного нічого немає.

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Бондаренко в оренду в Олександрію? Так", – цитує Шаблія Tribuna.

Нагадаємо, Бондаренко і Бутко останні кілька сезонів провели в орендах. Чинний контракт Болбата з "гірниками" розрахований до літа 2022-го.

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