Команда Ігора Йовічевіча змінила місце дислокації задля підготовки до матчу плей-офф Ліги Європи проти Ренна.

Вчора "гірники" завершили турецькі збори перемогою над Сараєво, а сьогодні вранці вирушили у Польщу, повідомляє прес-служба клубу.

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Цей тиждень Шахтар проведе у Варшаві, готуючись до зустрічі з Ренном та другої частини сезону УПЛ. Тренуватиметься команда Йовічевіча на базі Легії.

Нагадаємо, перший поєдинок донеччан з Ренном у Лізі Європи відбудеться рівно за тиждень, 16 лютого, у Варшаві на Міському стадіоні Легії імені маршала Юзефа Пілсудського. Матч-відповідь запланований на 23 число.

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