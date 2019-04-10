Шахтар показав, як фарбували новий клубний літак

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пройшла презентація оновленого клубного літака донецького Шахтаря.

Шахтар спільно з українською авіакомпанією SkyUp представив оновлений брендований літак Boeing 737-700 NG у лівреї клубних кольорів. 9 квітня повітряне судно вперше приземлилося в аеропорту Бориспіль. Нагадаємо, у липні 2018 року компанія SkyUp стала офіційним авіаперевізником Шахтаря.

Шахтар презентував літак, пофарбований у клубні кольори

Процес фарбування літака відбувався в американському місті Розуелл та тривав майже місяць. При цьому було використано 210 літрів матеріалів, з них 70 літрів грунтовки. Фарбування проходило в 4 етапи – змивка старої фарби та грунтування, фарбування літака у білий колір, нанесення трафарету лівреї та, власне, фарбування.