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Шахтар показав, як фарбували новий клубний літак

17:33 578 Читать на русском
Шахтар показав, як фарбували новий клубний літак
Шахтар презентував літак

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пройшла презентація оновленого клубного літака донецького Шахтаря.

Шахтар спільно з українською авіакомпанією SkyUp представив оновлений брендований літак Boeing 737-700 NG у лівреї клубних кольорів. 9 квітня повітряне судно вперше приземлилося в аеропорту Бориспіль. Нагадаємо, у липні 2018 року компанія SkyUp стала офіційним авіаперевізником Шахтаря.

Шахтар презентував літак, пофарбований у клубні кольори

Процес фарбування літака відбувався в американському місті Розуелл та тривав майже місяць. При цьому було використано 210 літрів матеріалів, з них 70 літрів грунтовки. Фарбування проходило в 4 етапи – змивка старої фарби та грунтування, фарбування літака у білий колір, нанесення трафарету лівреї та, власне, фарбування.

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