Шахтар подякував герою України за подвиг – фанат "гірників" зазнав важкого поранення, рятуючи побратимів
"Гірники" провідали Олександра Шпиленка у лікарні.
"Олександр Шпиленко – боєць 79-ї бригади ЗСУ, представник фанатського руху Шахтаря.
"Беріть запропоновані гроші, або залишайте Мудрика собі": легенда Арсенала закликав встановити дедлайн для Шахтаря
Рятуючи побратимів під час виконання бойового завдання, Олександр зазнав важкого поранення і зараз проходить курс реабілітації. Напередодні Різдва представники Шахтаря відвідали Олександра у шпиталі, подарували йому футболку та екіпірування клубу", – повідомляє прес-служба "помаранчево-чорних".
Нагадаємо, Шахтар розпочне підготовку до другої частини поточного сезону 10 січня. "Гірники" планують проведення збору в Туреччині.
Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією