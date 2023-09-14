У топ-10 найдорожчих гравців УПЛ опинились лише 3 гравці Динамо – Георгій Бущан, Микола Шапаренко (по 7 млн євро), Віталій Буяльський (6 млн євро).

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При цьому знайшлось місце аж 6 представників Шахтаря. Очолює список Микола Матвієнко (20 млн євро), далі йдуть Георгій Судаков (15 млн євро) та Артем Бондаренко (10 млн євро). До переліку також потрапили Лассіна Траоре (7 млн євро), Олександр Зубков та Валерій Бондар (по 5 млн).

Єдиним же гравцем не з Динамо чи Шахтаря став Олександр Піхальонок з СК Дніпро-1 – 5 млн євро. Цікаво, що найбільше втратили у вартості футболісти Динамо – Бущан, Шапаренко та Буяльський подешевшали на 1 млн євро кожен. Найбільше подорожчав же літній новачок Шахтаря Егіналдо (+ 2,1 млн євро).

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