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Шахтар подарував українські паспорти та вишиванки представникам Манчестер Сіті

10:12 602 Читать на русском
Шахтар подарував українські паспорти та вишиванки представникам Манчестер Сіті
Представники Манчестер Сіті з сувенірними паспортами / Facebook

Представники Шахтаря та Манчестер Сіті провели офіційну вечерю перед черговим очним протистоянням у Лізі чемпіонів.

 

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін у своєму Facebook повідомив про зустріч із представниками Манчестер Сіті перед очною дуеллю в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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"Незадовго перед першим матчем групового етапу Ліги чемпіонів провели традиційну зустріч з представниками Манчестер Сіті. З огляду на те, що наші друзі-колеги третій рік поспіль відвідують Харків та вже відчувають себе тут цілком як вдома, ми вирішили подарувати їм атрибути української культури: сувенірні паспорти і пам'ятні вишиванки", – написав Палкін.

Матч відбудеться сьогодні, 18 вересня, о 22:00 за київським часом.

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