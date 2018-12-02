Шахтар подарував лікарні обладнання на 275 тисяч гривень

1 грудня головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека і футболісти Сергій Кривцов, Тарас Степаненко та Жуніор Мораєс відвідали Харківську обласну дитячу клінічну лікарню № 1

Шахтар подарував лікарні німецьке обладнання вартістю 275 тисяч гривень: набір стравохідних бужей для дослідження, розширення і лікування рубцевих звужень стравоходу, а також неонатальний цистоскоп для діагностики і лікування захворювань сечовивідної системи у дітей з перших днів життя.

Такого в Києві ще не було: Шахтар запустив безкоштовні заняття з футболу для дітей з інвалідністю

На придбання обладнання в тому числі були спрямовані кошти, отримані від реалізації квитків на матч Шахтар – Динамо.

"Приїжджаю сюди вже третій рік, і для мене такий прийом – величезна честь. Я дуже зворушений і своїм ім'ям на сходинці, і фотографією з дитиною, і масками. Цей момент назавжди в моєму серці. Величезне вам дякую за такі емоції! Тут роблять найкращу роботу, яка тільки можлива – стежать за здоров'ям дітей", – розповів Фонсека прес-службі Шахтаря.

Загалом благодійний внесок Шахтаря за 5 років склав близько 1 мільйона 150 тисяч гривень. Кваліфіковану допомогу завдяки подарованому обладнанню отримали понад 15 тисяч дітей.