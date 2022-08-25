Підопічні Ігора Йовічевіча після одного вихідного відновили тренувальний процес.

Футболісти Шахтаря зібралися на тренувальній базі "Святошин" і почали підготовку до матчу 2-го туру УПЛ проти Кривбаса, який відбудеться 28 серпня на НСК Олімпійський.

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Тренерський штаб "гірників" організував завдання для двох груп. Легше навантаження отримали виконавці, які грали проти Металіста 1925 (0:0). Решта футболістів провела інтенсивне тренування, повідомляє прес-служба Шахтаря.

Зазначається, що до загальної групи повернувся новачок донеччан Олександр Зубков. Відтак, у розпорядженні Ігора Йовічевіча були усі наявні футболісти.

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