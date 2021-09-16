Капітан Шахтаря Андрій Пятов не робить трагедії з поразки від Шерифа (0:2) у ЛЧ.

"Сказати, що ми погано грали? Ні, ми створювали удари, і кутові, нагнітали. Але це футбол, десь не залетіло, а десь би залетіло, напевно, впевненість б відчули. Тут гра може перевернутися в будь-який момент.

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Якщо ти отримуєш упевненість, забиваючи гол, звичайно, то вже по-іншому. А так бачите, м'яч не йшов у ворота. Ми вже починали нервувати. Припустилися помилки, пропустили другий гол і все", – цитує Пятова сайт УЄФА.

Нагадаємо, у групі D Шериф та Реал очолюють квартет з трьома очками, Інтер та Шахтар на 3-му та 4-му місцях відповідно.

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