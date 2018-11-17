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Шахтар побореться з Борусією Д за хавбека Корінтіанса Педрінью

14:45 499 Читать на русском
Шахтар побореться з Борусією Д за хавбека Корінтіанса Педрінью
Педрінью / Фото: соцмережі

Донецький Шахтар хоче підсилити центральну ланку команди.

Донецький Шахтар дортмундська Боруссія хочуть підписати контракт з 20-річним гравцем Корінтіанса Педрінью, повідомляє FOX Sports.

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Трансфер талановитого футболіста оцінюють у 7 млн євро.

За інформацією джерела, сам гравець хоче продовжити кар'єру у Бундеслізі, проте не відкидає можливість переїзду в Україну.

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