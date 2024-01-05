"Анталья прийме 1200 професіональних та аматорських команд, більшість з яких прибудуть із Західної Європи та колишнього СНД. Їх розмістять приблизно у 2 тисячах таборів, які будуть організовані. З листопада по квітень у місті буде бум спортивного туризму.

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Номер у готелі Кунду коштує 50 євро, а в Белеку 150 євро. Все залежить від бюджету команд. Аматорська команда залишає 25 тисяч євро, а, наприклад, топовий український футбольний клуб Шахтар приходить, залишає 250 тисяч євро та їде", – заявив президент Асоціації спортивного туризму Туреччини Аріф Гьозоглу в коментарі Turizm Gazetesi.

Нагадаємо, Шахтар відновить сезон найшвидше серед українських команд. "Гірники" 15 і 22 лютого зійдуться з Марселем в рамках попереднього раунду плей-офф ЛЄ.

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