"Якщо ви поглянете на наші останні трансфери... Ми повертаємося туди, де ми були. Бразильський ринок, швидкі вінгери. Нарешті ми підписали сильного гравця (Егіналдо), який може діяти на всіх позиціях в атаці. Я спілкувався з Алексом Тейшейрою, який грав з ним. Його хвалять та рекомендують. Ми зі скаутом побачили те, що нам потрібно. Я впевнений, що він писатиме історію Шахтаря.

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Ми зараз дивимося не лише на бразильський ринок, а й на Еквадор, Венесуелу. Всюди, де є гравці рівня Шахтаря. Вважаю, що Егіналдо – сильне посилення атаки, якого нам бракувало. Він уже тренується з командою, у нас немає часу на адаптацію. Минули часи, як 15 років тому, коли ми підписували гравця та чекали півтора-два роки. Зараз футболісти повинні відразу показувати, чому їх купили, і чому вони опинилися в Шахтарі.

Війна? Цікаво, що ніхто з новачків не ставив питань щодо війни. Вони дивляться на свою перспективу та майбутнє. Приємно, коли футболісти приїжджають до Шахтаря. Ми плануємо підписати ще 1-2 футболістів, але залежить від ринку. Будемо працювати, щоб побудувати найсильніший Шахтар в історії", – сказав Срна.

? Представляємо нашого новачка Егіналду



Вітаємо в «Шахтарі»! #Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

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